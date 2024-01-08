Власти сообщили, что будет с частной котельной в Климовске после аварии

Жители нескольких домов остались без отопления в разгар январских морозов.

Частная котельная, расположенная в Климовске, после аварии будет передана в муниципалитет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор отметил, что жителям домов, которые остались без отопления и были вынуждены использовать больше электроэнергии, будет произведен перерасчет по оплате жилищно-коммунальных услуг. За отопление в текущем месяце им будет выставлен ноль.

Указано также, что смена управляющего позволит укомплектовать объект полностью, в том числе персоналом.

«Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации», — приводит его слова пресс-служба.

Ожидается, что дорожная карта по передаче котельной будет подписана с ее действующем директором 10 января. Именно он выплатит «Мосэнергосбыту» разницу за потребление электроэнергии пострадавшими, подчеркнул подмосковный вице-губернатор Евгений Хромушин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ЧП на котельной без отопления остались 170 домов, в том числе в Подольске. По словам Воробьева, к аварии привели действия владельца объекта. На месте продолжают работать специалисты. Отмечается, что последствия необходимо ликвидировать как можно скорее, так как завтра, 9 января, дети пойдут в школы и детские сады. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело.