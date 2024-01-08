«Диагноз стал потрясением»: Штурм назвала причину смерти мамы
Певица Штурм заявила, что ее мама умерла из-за проблем с сердцем
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Мать артистки умерла на 91-м году жизни.
В воскресенье, 7 января, стало известно о том, что у Натальи Штурм умерла мама. Елена Константиновна ушла из жизни 3 января. Артистка раскрыла причины смерти близкого человека в беседе с МК.
По словам знаменитости, ее мама предчувствовала приближающуюся кончину. Женщина в момент смерти находилась в одной из подмосковных клиник.
«Она была очень хорошо подкована во врачебных делах, поэтому, еще находясь в больнице, мне сказала: „Наташ, я начала сыпаться! Я ухожу из жизни — умираю“. Это было за две недели до смерти», — рассказала Наталья.
Причина трагедии стала для исполнительницы полной неожиданностью.
«В свидетельстве о смерти написано, что мама умерла из-за недостаточности левого желудочка, атеросклеротического кардиосклероза. Для меня этот диагноз стал потрясением», — сообщила певица.
Она добавила, что в Новый год она начала замечать у матери первые признаки угасания. Как поделилась Штурм, у нее посинел подбородок.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на певицу Наталью Штурм обрушилась череда неприятностей.
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?