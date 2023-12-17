Навели порчу? Почему на певицу Наталью Штурм обрушилась череда неприятностей

Недавно знаменитость оказалась под колесами авто, а ее дочь пострадала при пожаре. Все события — случайные совпадения или дело в магии?

Похоже, что в жизни певицы Натальи Штурм наступила черная полоса. В последнее время она то и дело сталкивается с неприятностями. Знаменитость предполагает, что на нее могли навести порчу. Об этом она рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Я недавно принимала участие в одном очень интересном проекте, и там была настоящая ведьма. Она вокруг меня все ходила и ходила, а затем специально обронила иголку с ниткой. Я думаю, это может быть как-то связано», — уверена певица.

К примеру, не так давно невнимательный московский автомобилист наехал на нее в одном из столичных дворов. Певица упала под колеса и ударилась головой. Водитель не стал оказывать ей первую помощь.

Кроме того, несколько дней назад в квартире дочери Натальи Штурм произошел пожар. По предварительной версии, загорелась проводка. К счастью, всех жильцов удалось быстро эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм бросила жениха и отменила свадьбу.