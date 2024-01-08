Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, когда пора писать завещание

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 468 0

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал условия для составления завещания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Специалист отметил, что есть только один главный фактор для времени составления завещания.

Как понять, что пора писать завещание? Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что смерть для многих не самая приятная тема для обсуждения, но она ждет каждого и сделать с этим ничего нельзя. Существует много ложных стереотипов связанных с составлением завещания, и звездный адвокат их все разрушил.

«Некоторые считают, что завещание следует писать на смертном одре, собрав вокруг всех родственников и вещая им о своей последней воле. Так бывает только в кино», — заметил Сергей Жорин.

Звездный адвокат процитировал Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Человек смертен, но это было бы полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен».

«Никто не знает, сколько ему отмерено, поэтому завещание стоит писать не тогда, когда собрался умирать, а тогда, когда есть что и кому завещать», — объяснил Жорин.

Заранее составленное завещание помогает избежать ссор и юридических разборов между родственниками.

«Есть еще один ложный стереотип. Якобы писать завещание — плохая примета. Все это — чепуха и оправдание своей безответственности», — категорично заявил звездный адвокат.

В пример Сергей Жорин привел личный опыт: он неоднократно помогал составлять завещание людям в расцвете сил, которые до сих пор живут и здравствуют.

Ранее Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.

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