«Похудел на 17 кило!» — Стас Михайлов рассказал о тяжелой болезни

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 75 0

Певец Стас Михайлов возобновил выступления после тяжелой болезни

«Похудел на 17 кило!» — Стас Михайлов рассказал о тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист считает, что его настиг COVID.

Певец Стас Михайлов вернулся на сцену после тяжелой болезни. В канун Нового года артист слег, как полагает он сам, с ковидом. Все январские праздники пришлось лечиться.

К счастью, симптомы отступили, и он порадовал публику своим голосом в Дубае, выступив на шоу Эмина Агаларова.

«Все новогодние праздники тяжело болел. 30-го заболел очень сильно, сейчас уже все позади», — поделился народный артист РФ в кулуарах мероприятия с KP.RU.

Тест на коронавирус, по его словам, оказался отрицательным, но Михайлов уверен, что именно он испортил ему каникулы. Также исполнитель добавил, что в декабре у него было много встреч, работы, поэтому мог подхватить где-то. Кроме того, шансонье признался о похудении на 17 килограммов.

Отмечается, что Стас появился на красной дорожке в новом имидже со стильной стрижкой, ярким образом с салатовыми ботинками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михайлов рассказал о проблеме, изводящей его долгие годы.

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