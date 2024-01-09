Артист считает, что его настиг COVID.

Певец Стас Михайлов вернулся на сцену после тяжелой болезни. В канун Нового года артист слег, как полагает он сам, с ковидом. Все январские праздники пришлось лечиться.

К счастью, симптомы отступили, и он порадовал публику своим голосом в Дубае, выступив на шоу Эмина Агаларова.

«Все новогодние праздники тяжело болел. 30-го заболел очень сильно, сейчас уже все позади», — поделился народный артист РФ в кулуарах мероприятия с KP.RU.

Тест на коронавирус, по его словам, оказался отрицательным, но Михайлов уверен, что именно он испортил ему каникулы. Также исполнитель добавил, что в декабре у него было много встреч, работы, поэтому мог подхватить где-то. Кроме того, шансонье признался о похудении на 17 килограммов.

Отмечается, что Стас появился на красной дорожке в новом имидже со стильной стрижкой, ярким образом с салатовыми ботинками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михайлов рассказал о проблеме, изводящей его долгие годы.