«Всю жизнь борюсь»: Михайлов рассказал о проблеме, изводящей его долгие годы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 314 0

Певец Стас Михайлов рассказал о борьбе с лишним весом

«Всю жизнь борюсь»: Михайлов рассказал о проблеме, изводящей его долгие годы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Артист недавно вышел в свет. Публика была шокирована внешним видом: щеки впали, скулы заострились. Певец стал сам на себя не похож.

Певец Стас Михайлов шокировал публику заметно изменившимся внешним видом. В одной из программ на федеральном канале знаменитость разоткровенничался и рассказал о проблеме, с которой борется всю жизнь.

Так, Михайлов признался, что изменившееся лицо связано с похудением. За последнее время он избавился от 17 лишних килограммов. При этом к услугам пластического хирурга не прибегал. Результата добился благодаря питанию, спорту и сильному характеру.

«Я всю жизнь борюсь с весом, с самой молодости. С шестого класса я занимался теннисом, потом баскетбол, я все время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс», — рассказал артист.

Помимо правильно питания и физических нагрузок, Михайлов отказался от алкоголя и мучных изделий. Единственное, что может позволить себе артист — это съесть утром шоколадную конфету. А также отметил, что все это он делает не только ради своего здоровья, а еще и для любимого зрителя. Ведь в следующем году в честь 55-летия он намерен закатить для поклонников грандиозный концерт.

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