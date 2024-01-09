«Здесь это возможно»: Долина сообщила об отъезде из России

Артистка честно призналась, что давно ждала возможности покинуть Родину.

Певица Лариса Долина, как и многие знаменитости, начало года решила встретить не в холодной Москве, а под жарким солнцем. В социальной сети она рассказала, что начался ее долгожданный отпуск на Мальдивах.

Знаменитость призналась, что очень ждала отпуск, ведь минувший год и так много сил забрал, а недавняя простуда совсем выбила из колеи. При этом Долина, несмотря на заболевание, не стала отменять выступление. Чудом ей удалось не потерять голос, пишет utro.ru.

Однако даже теплый океан и жаркое солнце в первые дни не радовали Долину. Они прошли под знаком мыслей о работе, в сомнениях, что не сделала чего-то важного.

«В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила», — призналась артистка.

Но благодаря дочери Ангелине и внучке Александре Долина быстро пришла в себя, расслабилась и отвлеклась от мыслей о работе. Она также рассказала, что наступивший год будет для нее очень сложным и насыщенным работой, так что ей нужно восстановить силы и прийти в себя. И сказочные острова с лазурным океаном для этого лучшее место, по мнению певицы.

«Мне нужно восстановить силы. И здесь это возможно», — подытожила артистка.

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