«Не понимаю»: солист группы Rasa прокомментировал конфликт с ГИБДД

Виктор Поплеев объяснил ситуацию со своей точки зрения.

Солист группы Rasa раскрыл детали ситуации с ГИБДД, которая случилась перед недавним выступлением. Виктор Поплеев подчеркнул, что сотруднику ГИБДД не понравилась тонировка на его автомобиле.

Музыкант признал свою вину и устранил нарушение. Он также добавил, что выплатил полагающийся штраф. Знаменитость также сообщил, что не согласен с общественным резонансом, который случился после инцидента.

«Ехали мы, не нарушая скоростные режимы. У концертной площадки стояла машина на оцеплении. Из нее вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на наш автомобиль. Мы должны были беспрепятственно попасть в площадку, попасть в гримерку. И сотрудник просто увидел у нас тонировку на стеклах. Выписал нам штраф, замерил нам окна. Тонировку я уже устранил. Штраф я заплатил», — заявил артист.

Ряд СМИ сообщали, что музыканта остановили в Зеленограде на Савелкинском проезде. По словам журналистов машина двигалась с нарушением скоростного режима. Однако Поплеев опроверг эту информацию.

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