Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Минтуризм: в 2023 году Казахстан чаще всего посещали россияне

Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Республику посетили 357 тысяч граждан России.

С января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранцев. Порядка 357 тысяч из них — россияне. Об этом сообщили в министерстве туризма и спорта республики.

За первые девять месяцев 2023 года число въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметили в ведомстве. В 2022-м, согласно данным национальной статистики, с января по сентябрь в страну въехали около 319 тысяч россиян.

Таким образом, туристы из России стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан. Следом за ними расположились китайцы (75 тысяч человек) и турки (41 тысяча человек). В пятерку вошли и американцы. Из США в Казахстан приехали порядка 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
Наступит сущий кошмар: какие сюрпризы преподнесет погода в Центральной России
12:36
«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ
12:35
На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
12:33
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
12:32
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
12:21
Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса