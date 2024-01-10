«Включай голову»: Ковтунец о том, как бороться с переписыванием истории

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Режиссер Ковтунец призвал россиян противостоять попыткам переписывания истории

Фото, видео: Машков Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Кинодеятель выразил беспокойство по поводу регулярных попыток оспаривания исторических фактов.

Чтобы противостоять попыткам переписывания истории и искажения фактов, необходимо «включать голову», иначе можно поддаться самым бредовым идеям. Об этом актер и режиссер Александр Ковтунец заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на площадке 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи».

Кинодеятель выразил беспокойство по поводу регулярных попыток оспаривания фактов российской истории, в частности, существования татаро-монгольского ига. Ковтунец рассказал о людях, которые на «полном серьезе» приводили ему якобы достоверные опровержения этого периода истории страны и даже показывали какие-то книги на эту тему.

«Дело в том, что современная методология донесения информации позволяет ставить под сомнение все, что угодно, без мощной доказательной базы. И если ты не сядешь с калькулятором посчитать, что там написано, и просто не включишь голову, то можешь легко пойти за этими сумасшедшими, бредовыми идеями», — предостерег режиссер.

Полное интервью с Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего, по мнению режиссера Александра Ковтунца, остро не хватает современному российскому кино.

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