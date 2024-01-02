«Мощный маркетинг»: Ковтунец о том, чего остро не хватает российскому кино

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Режиссер Ковтунец заявил о недостатке маркетинговой поддержки российского кино

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Известный кинодеятель объяснил, за счет чего во многом «выстрелили» такие картины, как «Чебурашка» и «Холоп».

Создателям российского кино не хватает маркетинговой поддержки, и это то, на что должны обратить внимание не только частные продюсеры и кинодеятели, но и Минкульт РФ и Фонд кино. Такое мнение актер и режиссер Александр Ковтунец высказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

Ковтунец обратил внимание на то, что успех в прокате имеют только те российские картины, производители которых сами уделяют внимание их продвижению и придумывают мощные маркетинговые ходы.

«Например, компания Yellow, Black and White умеет работать с точки зрения продвижения, поэтому у них „Холоп“, „Чебурашка“, „Вызов“, „Последний богатырь“ — все фильмы на слуху. Почему? Потому что они думают, как это продвинуть. У Бондарчука (режиссер и продюсер Федор Бондарчук — Прим. ред.) все фильмы на слуху. Он думает, как их продвинуть. Он уже на этапе создания придумывает формулу, как это сделать», — пояснил Ковтунец.

Режиссер убежден, что к маркетинговому продвижению российской кинопродукции должны активно подключиться прокатные структуры, министерство культуры и Фонд кино. Речь идет не только о финансировании, но и разработке специальных программ поддержки, уточнил кинодеятель.

Полное интервью с режиссером Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал в чем, по мнению Александра Ковтунца, заключается феномен популярности аниме.

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