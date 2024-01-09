Труп обнаружила дочь: известный писатель Марк Харитонов умер в Москве

Он известен тем, что стал лауреатом книжной премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича».

Известный писатель Марк Харитонов умер в Москве вчера. Его тело обнаружила дочка, как сообщает 5-tv.ru.

Он известен тем, что стал лауреатом книжной премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», ему было 86 лет. По предварительной информации, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Он также квалифицровался на переводах произведений с немецкого языка таких известных классиков, как Стефана Цвейга, Германа Гессе, Томаса Манна и даже Франца Кафки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию.