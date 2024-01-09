«Макрон-младший»: Габриэль Атталь назначен премьер-министром Франции

Он стал самым молодым председателем кабмина в стране.

Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь. Об этом сообщает BFMTV.

«Габриэль Атталь назначен премьер-министром и сменил Элизабет Борн», — говорится в публикации.

Отмечается, что Атталю 34 года, она стал самым молодым премьер-министром Франции.

Однако в стране не все приветливо встретили нового председателя кабмина. Так, лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот обвинила Атталя в высокомерии и презрении.

«Это господин Макрон-младший, который спциализировался на высокомерии и презрении», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Франции Элизабет Борн уволилась с поста. Президент республики Эмманюэль Макрон поблагодарил ее за преданность делу и решительность.