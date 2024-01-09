В ЛНР сообщили об обезвреживании сошедшей в Рубежном авиабомбы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Пасечник: саперы Минобороны обезвредили нештатно сошедшую авиабомбу в Рубежном

В ЛНР сообщили об обезвреживании сошедшей в Рубежном авиабомбы

Фото: © РИА Новости

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Авиационный боеприпас находился на территории частного домовладения.

Боеприпас, который нештатно сошел с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Рубежном, был обезврежен и вывезен саперами Минобороны. Об этом глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале.

«Жизням людей больше ничего не угрожает», — написал он.

Уточняется, что снаряд упал на территорию частного домовладения. Из соображений безопасности жители домов, расположенных в радиусе километра, были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения. После вывоза боеприпаса жителям разрешили вернуться в свои дома.

Днем ранее, 8 января, стало известно, что в ЛНР произошел нештатный сход авиабомбы ФАБ-250 с самолета ВКС России, который выполнял боевые задачи. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год.

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