Печальная судьба внебрачного сына Алена Делона: почему актер не признал его

В молодости французский актер был безумно красив и в него были влюблены едва ли не все девушки мира.

Артист Ален Делон был женат на французской актрисе Натали Бартелеми, состоял в незарегистрированном браке с голландской манекенщицей Розали ван Бремен и имел короткий роман с моделью Нико.

От этих отношений у Делона родилось четверо детей — три сына и дочь, но ни один из них в своей внешности не достиг совершенства отца, хотя старший внебрачный ребенок Ари Пэффген был очень похож на актера.

Ален Делон и немецкая певица и модель Нико познакомились в 1959 году во время съемок фильма «На ярком солнце» и влюбились друг в друга. Но если для Делона это был проходной роман, то для Нико — серьезные отношения.

Девушка была без ума от знаменитого француза и узнав о своей беременности, не стала делать аборт и родила ребенка. Мальчик появился на свет во Франции 11 августа 1962 года. 24-летняя Нико пыталась связаться с бывшим возлюбленным, чтобы сообщить о рождении сына, однако Ален всячески избегал общения с ней.

Когда Ари исполнилось четыре года, он едва не умер, наглотавшись маминых таблеток. Тогда Нико, продолжавшая тайно любить Делона, написала матери актера Эдит Булонь письмо. В нем она сообщила, что ей тяжело работать и заниматься воспитанием мальчика, рожденного от знаменитого артиста. Бабушка мгновенно примчалась в Нью-Йорк и забрала внука во Францию, где его усыновил ее второй муж Поль Булонь.

Так Ари стал жить на две семьи — то у мамы, то у бабушки, при этом Ален Делон категорически отказался признавать сына. Ари считает, что Делон злился на свою мать за то, что она не только признала внука, но и посвятила себя его воспитанию, в то время как его в четыре года отдали в приемную семью. После развода с отцом Алена, Эдит была вынуждена это сделать, чтобы прийти в себя и обрести финансовую независимость.

«Несомненно, у меня было несчастливое детство. Как осознать, что твои родители избавились от тебя, когда тебе было всего четыре года? Они развелись, у них началась новая жизнь, и я оказался в приемной семье, как сирота. Моя мама иногда приходила, но отец никогда. Они перестроили свою жизнь, родили других детей, я не был их приоритетом», — говорил Делон о своем детстве.

Первое время Эдит спокойно отпускала мальчика к Нико, а та, с детства пристрастившись к запрещенным веществам, стала угощать ими и сына. Узнав об этом, Эдит решила оградить ребенка от мамы-наркоманки. Кроме того, разразившийся скандал после убийства телохранителя актера, в котором подозревали самого Делона, вынудил Эдит от греха подальше отправить внука в закрытый католический колледж в Сен-Луи, где он провел девять лет.

Поскольку Нико выступала в составе музыкальной группы, многие были знакомы с ее творчеством и порочными пристрастиями, поэтому в школе Ари пришлось нелегко.

Сверстники обзывали его «сыном наркоманки» и часто били. Лишь окончив колледж Ари вновь смог видеться с матерью, и это ни к чему хорошему не привело. В возрасте 16 лет Ари едва не умер от передоза.

Когда Ари вернулся домой, Эдит устроила его в кондитерскую, где парень освоил профессию. Позже наследник артиста выучился на фотографа и даже успел сняться в кино.

Одна из немногих и, пожалуй, самая тяжелая беседа отца с сыном состоялась после похорон его опекуна Поля Булона. Всю траурную церемонию Ален Делон делал вид, что не замечает Ари, а на выходе из церкви неожиданно предложил парню подвезти его до ближайшей станции метро.

«Запомни, ты мне всего лишь приятель, и только. И я вот что тебе скажу, приятель: у тебя не мои глаза, не мои волосы. Ты вообще не мой сын и никогда им не будешь. Я с твоей матерью переспал всего один раз», — заявил Ален Ари, когда парень выходил из машины.

Тем не менее, многие находили, что Ари очень похож на актера. Особенно это отмечали водители такси. Стоило Ари сесть машину, как шофер интересовался: «А вы случайно не сын Алена Делона?» И первое время молодой человек всеми силами старался доказать Алену, что он его сын, а потом понял — это бесполезно.

Ведь Делон не только не хотел делать анализ ДНК и и придумывал всяческие отговорки. Однажды он и вовсе заявил, что не знает, от кого Нико родила, и не хочет брать на себя ответственность за чужие грехи.

«И хотя я был без денег, без постоянной работы, обычный опустившийся торчок, которому была необходима самая простая поддержка, да хотя бы просто участие, — я не хотел принимать помощь от такого отца», — рассказывал Ари.

В 2015 году у внебрачного сына актера случился инсульт, после которого он попал в психиатрическую больницу, в которой восстанавливал потрепанную нездоровой жизнью нервную систему. А 20 мая 2023 года Ари Булонь был найден мертвым в своей парижской квартире.

После неудачного падения у Ари была парализована половина тела, он передвигался в инвалидной коляске и не мог обходиться без посторонней помощи. Однако когда мужчина умер, рядом с ним никого не оказалось.

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