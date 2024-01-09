На скандальных кадрах двухмесячный Лео в костюме панды, прищурившись, погружается в глубокий сугроб.

Популярный российский блогер-миллионник Сергей Косенко заявил, что его видео, где он бросает своего двухмесячного сына в сне, — это монтаж. Заявление он опубликовал в личном блоге в социальных сетях.

Костенко пришлось оправдываться после того, как вокруг опубликованного им ролика разгорелся нешуточный скандал. В кадре блогер берет младенца, наряженного в плюшевый костюм панды, и бросает его в глубокий сугроб. На последних секундах видео заметно, что ребенок с головой скрывается в снегу.

Подписчики обрушились на Косенко с резкой критикой, сочувствуя мальчику и обвиняя его родителей в жестоком обращении. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту скандального видео.

Сам блогер поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу, а нашумевшее видео — это не более, чем искусный монтаж.

«Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео. Я решил совместить эти два пункта: снять популярное вирусное видео и привлечь внимание к своему новому образовательному проекту. Так появилась идея создания видео. Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — утверждает Косенко.

Также блогер принес извинения всем, кому «эмоционально навредил» своим видео, и признался, что это была плохая идея.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мизулина возмущена блогером, бросившим ребенка в сугроб.

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