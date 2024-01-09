Продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года

Однако это лишь при оптимистичном раскладе. А каков тогда пессимистичный?

Продолжительность жизни в России к 2045 году может достигнуть 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные демографического прогноза Росстата до 2046 года.

Отмечается, что в основу исследования легли результаты Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, а значит население новых регионов страны учтено не было. Согласно оптимистичному варианту, продолжительность жизни составит 84,5 года, но есть и пессимистичный — 77,1 года.

При это этом в прогнозе на 2024 году указано, что продолжительность жизни россиян при оптимистичном раскладе составит 74,2 года, а при пессимистичном — 73,1 года.

Росстат также спрогнозировал, как будет менять численность населения. Согласно оптимистичному варианту, в 2024 году численность населения составит 146,28 миллиона человек, а в 2046-м — 150,87 миллиона человек. А согласно пессимистичному — 145,99 и 130,59 миллиона человек, соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы.