Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Владимир Кузьмин стал похож на героя мемов Гигачада

Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Артисту приходилось бороться с лишним весом. Как из музыканта с лишним весом он превратился в героя мемов?

Народный артист России Владимир Кузьмин очень сильно поменялся во внешности. Сейчас он стал похож на героя мемов Гигачада. На это обратил внимание сайт 5-tv.ru.

Еще недавно музыкант появлялся на публике со своей обычной внешностью. Но были и такие периоды в жизни, когда Кузьмину приходилось бороться с лишним весом.

Во времена назойливых калорий лицо Кузьмина нельзя было назвать эталонным. Ведь из-под его основного подбородка выглядывал второй. Но потом ему удалось вернуть свой характерно вытянутый овал лица.

Но сейчас Кузьмин предстал перед публикой в новом свете. У него стали более заметные скулы и немного прямой подбородок. Возможно, артист сделал пластическую операцию, но она ему очень идет. Рок-музыканту удалось оставить свой вытянутый овал лица в прошлом. Теперь он настоящий Гигачад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат Кузьмина подает в суд на Сумишевского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин

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Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Фото: Instagram* / v.kuzmin_official

Выступление Владимира Кузьмина в 1988 г.

Владимир Кузьмин сейчас

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
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