Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин

Артисту приходилось бороться с лишним весом. Как из музыканта с лишним весом он превратился в героя мемов?

Народный артист России Владимир Кузьмин очень сильно поменялся во внешности. Сейчас он стал похож на героя мемов Гигачада. На это обратил внимание сайт 5-tv.ru.

Еще недавно музыкант появлялся на публике со своей обычной внешностью. Но были и такие периоды в жизни, когда Кузьмину приходилось бороться с лишним весом.

Во времена назойливых калорий лицо Кузьмина нельзя было назвать эталонным. Ведь из-под его основного подбородка выглядывал второй. Но потом ему удалось вернуть свой характерно вытянутый овал лица.

Но сейчас Кузьмин предстал перед публикой в новом свете. У него стали более заметные скулы и немного прямой подбородок. Возможно, артист сделал пластическую операцию, но она ему очень идет. Рок-музыканту удалось оставить свой вытянутый овал лица в прошлом. Теперь он настоящий Гигачад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат Кузьмина подает в суд на Сумишевского.

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