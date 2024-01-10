Канада обещала поставить технику в Незалежную еще год назад.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не получили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада обещала закупить у США еще год назад. Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно данным Минобороны Канады, страна выделила на это и перевела США 406 миллионов долларов, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Однако в норвежской компании Kongsberg, которая также вовлечена в производство этих ЗРК, сообщили, что у них нет такого рода контракта ни с властями США, ни с правительством Канады.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. На фоне спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за полгода контрнаступления потери Украины составили свыше 160 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Тем временем российские войска продолжают делать успехи в зоне СВО на Украине. Так, 25 декабря наши бойцы освободили Марьинку, о чем объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Позднее Залужный подтвердил, что боевики покинули город и окопались в окрестностях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда завершится конфликт на Украине.