«Хаосу придет конец»: в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 336 0

Депутат ФРГ Моосдорф: РФ и Запад проведут в 2024 году переговоры по Украине

«Хаосу придет конец»: в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Выборы президента США 2024

В Бундестаге считают, что немаловажную роль сыграют в этом результаты выборов президента США.

В Германии ожидают проведения переговоров между Россией и западными странами по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Вероятно, диалог состоится в 2024 году, заявил депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в беседе с «Известиями».

«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире», — сказал он.

Всем в мире, продолжил депутат, надоел нынешний американский лидер Джо Байден и его коррумпированные стратеги, их руки по локоть в крови.

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Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что анонсированное наступление ВСУ на Крым обернется новым провалом.

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