Прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели семимесячной девочки в поезде Москва - Чита! Предположительно, ребенок умер от гриппа.

У всех пассажиров взяли анализы на наличие вируса и провели дезинфекцию вагонов. Трагедия произошла на станции в Пермском крае.

Мать с тремя детьми возвращалась с московских каникул в Омск. В поездке семье стало плохо, у всех поднялась температура. Самый младший ребенок потерял сознание. К поезду вызвали бригаду скорой помощи, но врачи не смогли помочь. Остальных членов семьи госпитализировали в Кунгурскую больницу.