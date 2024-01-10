Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита из-за гриппа

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Остальные члены семьи попали в больницу.

Фото, видео: Александр Мамаев / ТАСС; 5-tv.ru

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Прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели семимесячной девочки в поезде Москва - Чита! Предположительно, ребенок умер от гриппа.

У всех пассажиров взяли анализы на наличие вируса и провели дезинфекцию вагонов. Трагедия произошла на станции в Пермском крае.

Мать с тремя детьми возвращалась с московских каникул в Омск. В поездке семье стало плохо, у всех поднялась температура. Самый младший ребенок потерял сознание. К поезду вызвали бригаду скорой помощи, но врачи не смогли помочь. Остальных членов семьи госпитализировали в Кунгурскую больницу.

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