Медкарта Остина: в Белом Доме высказались о диагнозе главы Пентагона

У министра обороны США диагностировали рак.

В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг главы Пентагона Ллойда Остина, которого экстренно госпитализировали.

А верховный главнокомандующий — президент Джо Байден — был, что называется ни сном, ни духом. Его попросту не поставили в известность о том, что творится с подчиненным, который занимает один из ключевых постов в администрации.

В Вашингтоне до 9 января не знали, что у Остина диагностирован рак. В этом признался представитель Белого Дома Джон Кирби, который курирует национальную безопасность. Он отметил, правда, что Байден не утратил доверия к министру обороны, хотя тот и скрывал свое состояние от президента.

«Не было ни одного момента, когда способность американских вооруженных сил защищать наши национальные интересы в сфере безопасности была бы подорвана. Ни на секунду главнокомандующий не переставал командовать и осуществлять контроль над нашими вооруженными силами по всему миру», — сообщил Джон Кирби.

В конце декабря Ллойд Остин перенес операцию. Пока глава Пентагона находился в руках хирургов, его обязанности временно перешли к заместителю. На следующий день после Нового года Остина снова экстренно госпитализировали из-за осложнений. При этом сотрудники оборонного ведомства пять дней не сообщали в Вашингтон о происходящем.

История уже вызвала ярость у конгрессменов, которые сочли произошедшее очередным свидетельством некомпетентности окружения Байдена. В Палате представителей начали расследование. В Конгрессе считают, что вся ситуация поставила под угрозу национальную безопасность страны.