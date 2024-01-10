Захарова заявила об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

В настоящий момент не зафиксировано происшествий с гражданами России во время массовых беспорядков в Эквадоре. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала она.

Дипломат добавила, что российское посольство в Эквадоре внимательно следит за ситуацией в стране.

Читайте также В Эквадоре началась война между группировками и военными

Что происходит в Эквадоре?

Накануне, 9 января, вооруженные люди в масках ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники. Ведущие в этот момент находились в прямом эфире. На одном из кадров видны шесть мужчин, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. На еще одном видео, распространенном вооруженной группировкой, в заложниках также оказались сотрудники полиции Эквадора.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» после захвата заложников в различных городах и тюрьмах. Он выпустил указ, приравнивающий 22 банды страны к террористическим организациям. Глава Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки.

В стране начались массовые беспорядки, в том числе грабежи, убийства и поджоги убийств во многих районах Эквадора. Вооруженные бандиты нападают на полицейских на улицах. Очевидцы и сами члены группировок публикуют видео перестрелок, захвата и убийства правоохранителей. Также сообщается о вооруженных столкновениях и перестрелках в центре Кито, в нескольких метрах от Дворца правительства Эквадора.

По некоторым данным, во время хаоса из тюрем сбежали несколько лидеров преступных банд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять человек погибли в ходе массовых беспорядков в Эквадоре.