В ходе беспорядков в Эквадоре есть погибшие

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Полиция Эквадора сообщила о десяти погибших в ходе массовых беспорядков

В ходе беспорядков в Эквадоре есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Война между группировками и армией началась в стране.

Десять человек, включая двух правоохранителей, погибли в ходе массовых беспорядков в Эквадоре. Об этом сообщила национальная полиция на странице в соцсети X.

«С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — говорится в сообщении.

До этого эквадорские власти сообщали о восьми погибших. По слова представителя силового блока, также сгорели два автомобиля и два мотоцикла. Всего за день было получено свыше 1900 сообщений о преступлениях и беспорядка в городе Гуаякиль, заявлял мэр города Акилес Альварес.

Что происходит в Эквадоре?

Накануне, 9 января, вооруженные люди в масках ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники. Ведущие в этот момент находились в прямом эфире. На одном из кадров видны шесть мужчин, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. На еще одном видео, распространенном вооруженной группировкой, в заложниках также оказались сотрудники полиции Эквадора.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» после захвата заложников в различных городах и тюрьмах. Он выпустил указ, приравнивающий 22 банды страны к террористическим организациям. Глава Эквадора приказал армии нейтрализовать преступные группировки.

В стране начались массовые беспорядки, в том числе грабежи, убийства и поджоги убийств во многих районах Эквадора. Вооруженные бандиты нападают на полицейских на улицах. Очевидцы и сами члены группировок публикуют видео перестрелок, захвата и убийства правоохранителей. Также сообщается о вооруженных столкновениях и перестрелках в центре Кито, в нескольких метрах от Дворца правительства Эквадора.

По некоторым данным, во время хаоса из тюрем сбежали несколько лидеров преступных банд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эквадоре началась война между группировками и военными.

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