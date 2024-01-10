ЦБ советует банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов

Центробанк России рекомендовал банкам противодействовать компаниям с признаками финансовой пирамиды и нелегальной деятельности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью соответствующего списка и информации платформы «Знай своего клиента». При этом ЦБ призывает тщательно проверять их. Если операции компании признаны подозрительными, то банкам следует отказывать в их проведении.

В случае присвоения такому клиенту еще и высокого уровня риска в платформе, то нужно повысить ему эту оценку. Это приведет к блокировке счетов компании и исключению из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

«По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор „антиотмывочных“ мер, за исключением отказных и блокирующих», — отмечает Банк России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам после изменений по ключевой ставке от Центробанка. Решение о ее поднятии на 100 базисных пунктов до 16% годовых было принято еще в конце 2023 года. В Центробанке тогда отметили высокое инфляционное давление.