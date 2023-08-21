«На эмоциях натворить»: почему отец Фриске отказывается судиться с Шепелевым из-за внука

Что мешает дедушке с бабушкой вернуть внука через суд?

Телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной певицы Жанны Фриске, уже шесть лет живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. Так, 2,5 года назад она родила от него ребенка, при том что у пары уже есть двое детей от предыдущих браков.

В разговоре с порталом PROZVEZD отец Фриске Владимир рассказал, что Шепелев уже восемь лет препятствует встречам сына с родственниками бывшей жены.

«Знаю, что Шепелев его уже никуда не возит на отдых. Я так понял, что былых заработков у него нет, а деньги, которые остались после Жанны, он поснимал со счетов. Да и сам он не очень-то и талантлив. Он ведь хотел еще и часть квартиры Жанны продать, которая осталась Платошке. Но мы не дали. Это единственное, что ребенку достанется от мамы. Я верю, что придет время, когда внук сам к нам постучится!» — делится переживаниями 71-летний мужчина.

По его словам, его не интересует личная жизнь бывшего зятя. Владимира волнует лишь внук, которого у него с женой отобрали. В суд идти мужчина отказывается, так как не хочет навредить Платону.

«Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: „Я их не знаю“ или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и повлияло бы это на психику ребенка. Я этого процесса очень боюсь. Боюсь, что на эмоциях могу что-то натворить», — признается Владимир Борисович.

Тяжелее всего ситуацию переживает мама Жанны Ольга. Она не может сдержать слез, глядя на кадры с внуком.

Переживает и тетя Платона Наталья, которая верит, что племянник рано или поздно вырастет, все осознает и сам захочет встретиться с родными.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Жанны Фриске рассказал о музыкальном таланте внука.