В Госдуме рассказали, как чиновники пересаживаются на отечественные авто

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

В Госдуме сообщили о получении 33 отечественных автомобилей на замену иномаркам

В Госдуме рассказали, как чиновники пересаживаются на отечественные авто

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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В регионах депутаты уже пользуются российскими машинами. Теперь очередь дошла и до столицы.

Госдума уже получила от отечественных производителей 33 автомобиля, которыми будут пользоваться российские депутаты вместо иномарок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате.

Глава думского комитета по контрою Олег Морозов поделился с агентством, как происходит процесс замены машин. По его словам, депутаты, которые используют машины по вызову, уже пересели на «Лады». Сам Морозов скоро намерен поменять личный автомобиль на отечественный, сделает он это после того, как наберет еще 50 тысяч километров пробега.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с агентством отметил, что региональные депутаты уже пересели на отечественные авто. Сам он находится в командировке в Нарьян-Маре, где передвигается на «Соболе».

Заменить иномарки чиновников на отечественные машины летом 2023 года поручил президент РФ Владимир Путин. В Минпромторге рекомендовали закупать для госслужащих автомобили брендов Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ. В список попала также марка Haval из Китая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российский мороз.

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