Украина внесла американскую сеть фастфуда Subway в список «спонсоров войны»

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway внесена в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины.

«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.

На Украине считают, что более 500 ресторанов сети продолжают работать на рынке России, которая выступает якобы агрессором в конфликте. Из-за этого российская сторона, как заявляют в НАПК, получает сотни тысяч долларов в виде налогов с компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина официально внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за их присутствия на рынке России.