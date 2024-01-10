Украина внесла американскую сеть фастфуда Subway в список «спонсоров войны»
Киевский режим считает, что компания продолжает работать на Россию, которая якобы выступает агрессором в конфликте.
Фото: www.globallookpress.com / Xisco Navarro
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Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway внесена в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины.
«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.
На Украине считают, что более 500 ресторанов сети продолжают работать на рынке России, которая выступает якобы агрессором в конфликте. Из-за этого российская сторона, как заявляют в НАПК, получает сотни тысяч долларов в виде налогов с компании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина официально внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за их присутствия на рынке России.
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