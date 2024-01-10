В Болгарии намерены демонтировать памятник советскому солдату «Алеша»

Монумент был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве.
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) предложили демонтировать установленный в Пловдиве памятник солдату-освободителю «Алеша». Об этом пишет Plovdiv24.
«Роль этого памятника должна быть переосмыслена. Мы поддерживаем это и выступаем за историческую правду», — приводит издание слова депутата Владимира Славенски.
Отмечается, что памятник хотят перенести в Музей коммунистического искусства в Софии. Подобное решение, по словам Славенски, почтит память «жертв тоталитарного коммунистического режима».
Депутат Йоно Чепилски отметил, что памятник выделяется на фоне других, установленных в городе, а его масштаб напоминает о временах «оккупации Болгарии СССР». Также, по словам Чепилски, монумент не имеет отношения к истории и культуре Пловдива.
ДСБ в социальных сетях распространила сообщение о том, что предложение о демонтаже памятника до конца 2024 года было внесено в городской совет Пловдива. Инициатива будет обсуждаться 17 января.
Газета «24 часа» пишет, что тема «Алеши» не является приоритетной для города. Авторы скептически отнеслись к инициативе.
«Алеша» был открыт в Пловдиве 60 лет назад. Памятник представляет собой 11-метрового солдата советской армии, который держит в руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный вниз. Монумент расположен на возвышенности, благодаря чему его хорошо видно практически из любой точки города.
Ранее в болгарской столице приступили к демонтажу памятника Советской армии. В МИД РФ действия болгарских властей назвали враждебными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что они могут повлиять на двусторонние отношения Москвы и Софии.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители села на Украине отказались снести памятник советскому солдату.
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