Песков: Путин после визита на Чукотку «видел всю Россию»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 28 0

Путин впервые посетил этот регион.

Песков: Путин после визита на Чукотку «видел всю Россию»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

После визита Владимира Путина на Чукотку можно считать, что глава государства «видел всю Россию». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин впервые посетил этот регион и он был последним в этом отношении.

«Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что этот регион — очень важный, так как обладает уникальным географическим расположением: является самым северо-восточным субъектом РФ, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями, а также граничит через Берингов пролив с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после визита на Чукотку Путин посетил Хабаровск. Там он проведет встречу с бизнесменами и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока.

 

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

22:28
Волочкова на Мальдивах выложила фото с таинственным мужчиной
22:12
Угробил навсегда? Как аукнется на младенце безрассудный поступок блогера Косенко
21:55
Импортеров предупредили о проблемах с бананами из-за ситуации в Эквадоре
21:39
Лишившаяся руки Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка
21:20
Песков: Путин после визита на Чукотку «видел всю Россию»
21:05
В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса