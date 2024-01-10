Песков: Путин после визита на Чукотку «видел всю Россию»

После визита Владимира Путина на Чукотку можно считать, что глава государства «видел всю Россию». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин впервые посетил этот регион и он был последним в этом отношении.

«Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что Путин видел всю Россию», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что этот регион — очень важный, так как обладает уникальным географическим расположением: является самым северо-восточным субъектом РФ, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями, а также граничит через Берингов пролив с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после визита на Чукотку Путин посетил Хабаровск. Там он проведет встречу с бизнесменами и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока.