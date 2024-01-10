На границе Приднестровья и Украины произошел инцидент с применением оружия
Двое граждан Приднестровья были выведены на украинскую территорию.
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
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На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Приднестровья.
В ведомстве не раскрыли подробностей происшествия, но сообщили, что он произошел 7 января 2024 года.
«Произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», — отметили в Министерстве государственной безопасности.
Также неизвестно, было ли это похищение или незаконное пересечение границы, эти детали не сообщаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше раскрыли правду о ситуации на границе с Украиной.
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