На границе Приднестровья и Украины произошел инцидент с применением оружия

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Двое граждан Приднестровья были выведены на украинскую территорию.

На границе Приднестровья и Украины произошел инцидент с применением оружия

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Приднестровья.

В ведомстве не раскрыли подробностей происшествия, но сообщили, что он произошел 7 января 2024 года.

«Произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», — отметили в Министерстве государственной безопасности.

Также неизвестно, было ли это похищение или незаконное пересечение границы, эти детали не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше раскрыли правду о ситуации на границе с Украиной.

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