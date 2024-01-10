«Доходит до страшных вещей»: в Польше раскрыли правду о ситуации на границе с Украиной

Есть опасения, что колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов.

Люди умирают прямо в очередях из машин, которые образовались на границе Польши и Украины из-за протестов перевозчиков и фермеров. Об этом в эфире украинского Radio NV рассказал польский журналист Марек Серант, который своими глазами увидел происходящее.

По словам Серанта, длинные пробки образовались по две стороны границы. Он считает, что ситуация на пограничных переходах не изменится еще долго, даже после завершения блокады. Стороны просто оказались не готовы в происходящему, подчеркнул спикер.

«Доходит до столкновений, доходит до страшных вещей на дорогах. Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях», — ужаснулся Серант.

По его словам, люди вынуждены стоять в очередях по 12 часов. Он возмущен, что такие события развернулись в XXI веке.

В ноябре 2023 года польские перевозчики, а затем и фермеры, начали протестовать на границе с Украиной, заблокировав КПП. Очередь из грузовиков на польской стороне растянулась на 50 километров, в ней скончались несколько человек.

Участники акции требуют запустить заново систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, а также заморозить лицензии, выданные созданным после февраля 2022 года на Украине компаниям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша заявила о нарушении границы неопознанным объектом со стороны Украины.