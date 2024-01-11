Стало известно, какой фильм станет следующим для Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо получил роль в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / R4924_italyphotopress
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Новая картина станет самой высокобюджетной в карьере кинорежиссера.
Актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщило издание Deadline. Вместе с ним роли в картине получили Реджина Холл и Шон Пенн.
У новой проекта еще нет названия, однако съемки начнутся в Калифорнии менее чем через две недели. Какую роль исполнит Ди Каприо, пока неизвестно. Андерсон будет продюсировать ленту вместе с Сарой Мкрфи и Адамом Сомнером. А финансировать фильм, который станет самым крупнобюджетным в карьере Томаса Андерсона, решила студия Warner Bros.
К слову, Томас Андерсон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за фильм «Любовь, сбивающая с ног» как лучший режиссер. Также он прославился благодаря фильмам «Нефть», «Магнолия», «Лакричная пицца» и многим другим.
Ди Каприо же является одной из самых узнаваемых звезд в мире. За его плечами огромное количество проектов. Лучшими из них стали: роль рабовладельца и садиста Кэлвина Кэнди в «Джанго освобожденном», брокера в «Волке с Уолл-стрит», художника Джека в «Титанике», вора и мошенника Кобба в «Начале», федерального маршала Тедди в «Острове проклятых».
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