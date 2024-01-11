Не запрещает себе красиво жить: Волочкова озвучила траты на отдых на Мальдивах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Волочкова потратила на отдых на Мальдивах не менее шести миллионов рублей

Не запрещает себе красиво жить: Волочкова озвучила траты на отдых на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-прима Большого театра отметила, те, кто не могут себе позволить таких трат на отдых, как она, именно они ей и завидуют, критикуют и осуждают.

Балерина Анастасия Волочкова по традиции в начале года улетела на отдых на Мальдивские острова. На морском побережье она в социальной сети рассказала поклонникам, да и всем ее постоянно критикующим, во сколько ей обошелся отпуск зимой. Она призналась, как обычно, она не пожалела денег и заплатила за аренду виллы баснословные деньги.

«Просто отдыхаю… Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражуще. Вилла тут стоит четыре тысячи долларов в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — заявила знаменитость. в социальной сети

На вилле площадью 113 квадратных метров в распоряжении Волочковой есть собственный бассейн с видом на океан, кондиционер, ванная комната, современный телевизор, терраса, мини-бар и множество других опций. То есть, по словам Волочковой, на отдых на Мальдивах она потратила более шести миллионов рублей. При этом отметила, что это путешествие на острова стало для нее 21-м визитом туда. Поэтому зарубежный вояж она сравнила с поездкой на дачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова встретила Новый год.

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