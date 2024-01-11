Сына Джо Байдена подняли на смех в Белом доме

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер рассмеялась после вопроса о Хантере Байдене

Сына Джо Байдена подняли на смех в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Журналист так ловко подколол представителя президента США, что та не смогла сдержать смех.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попалась в ловушку журналиста Питера Дуси из Fox News. Молодой представитель СМИ любит подкалывать политиков и задавать им каверзные вопросы. И на этот раз шутка пробила броню пресс-секретаря и попала точно в цель.

«Насколько большой головной болью он является для вас?» — сохраняя серьезное лицо, задал вопрос журналист о сыне американского президента Хантере Байдене.

Немудрено, что острый на язык Питер Дуси назвал сына главы государства «головной болью», ведь тот сейчас находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов, а также является центральной фигурой множества скандалов: от секса с несовершеннолетними до крупных махинаций с бизнесом на Украине.

Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка

Вопрос журналиста о Хантере Байдене вызвал яркую и живую реакцию у Карин Жан-Пьер, которая в ответ громко рассмеялась.

«Хантер Байден — частное лицо, он не является частью Белого дома, как вы знаете, он сам принимает решения», — отсмеявшись ответила она.

От дальнейших комментариев по этому вопросу Карин Жан-Пьер отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса.

-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:27
Стало известно, какой фильм станет следующим для Леонардо Ди Каприо
4:10
Сына Джо Байдена подняли на смех в Белом доме
3:55
Заразное поведение: кто и почему чаще всего провоцирует аварии на дорогах
3:39
Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
3:21
Придают уверенности: три самые популярные пластические операции среди мужчин
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Ваши данные под угрозой: Чем опасен VPN?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса