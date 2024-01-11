Заразное поведение: кто и почему чаще всего провоцирует аварии на дорогах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Психолог Деулин: мужчины от 18 до 30 лет чаще всего провоцируют ДТП

Заразное поведение: кто и почему чаще всего провоцирует аварии на дорогах

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Мужчины, женщины, неопытные водители, молодые водители или люди в преклонном возрасте? Почему вообще происходят аварии?

Словесная агрессию среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет чаще всего провоцирует аварийные ситуации на дорогах, заявил психолог Дмитрий Деулин в интервью изданию Газета.ру.

«Состояние гнева может спровоцировать водителя на нарушение правил дорожного движения. Словесная агрессия, мужской пол и возраст (от 18 до 30 лет) взаимосвязаны с частотой возникновения аварийных ситуаций», — предупредил он.

Кроме того, столкновения зачастую происходят и из-за подражания кому-то одному. К примеру, на дороге один агрессивный водитель, у остальных возникает тут же желание ответить ему таким же поведением. Также психолог уверен, агрессивная манера вождения связана и с медийными, и с социальными факторами. Во многих зарубежных фильмах пропагандируется рискованное поведение за рулем, пренебрежение к правилам дорожного движения.

«Воспитанное на таких фильмах поколение распространяет полученные установки на свою частную жизнь. К сожалению, красивая картинка кино притупляет инстинкт самосохранения, возникает иллюзия того, что по аналогии с героем фильма человек сможет ловко управлять машиной, преодолевая любые сложности без риска для здоровья и жизни», — рассказал Деулин.

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