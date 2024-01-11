В поселке Обухово дотла сгорел цех по производству полимерной продукции

Крупный пожар разгорелся этой ночью в Подмосковье в поселке Обухово! Вспыхнул цех по производству полимерной продукции. Огонь распространился на площади в восемь тысяч квадратных метров. Все началось с крыши, затем пламя стремительно перекинулся и на внутренние помещения. Из-за возгорания почти вся фабрика обвалилась, остались только голые стены.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться самостоятельно, еще до приезда пожарных. К этому часу огонь удалось локализовать. В тушении участвуют более 100 спасателей и 30 единиц техники.

Очевидцы говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас спасатели проливают и разбирают конструкции.