В поселке Обухово дотла сгорел цех по производству полимерной продукции

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По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Фото, видео: Рюмин Александр /ТАСС; 5-tv.ru

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Крупный пожар разгорелся этой ночью в Подмосковье в поселке Обухово! Вспыхнул цех по производству полимерной продукции. Огонь распространился на площади в восемь тысяч квадратных метров. Все началось с крыши, затем пламя стремительно перекинулся и на внутренние помещения. Из-за возгорания почти вся фабрика обвалилась, остались только голые стены.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться самостоятельно, еще до приезда пожарных. К этому часу огонь удалось локализовать. В тушении участвуют более 100 спасателей и 30 единиц техники.

Очевидцы говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас спасатели проливают и разбирают конструкции.

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