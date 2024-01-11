После праздников: как можно утилизировать елку в России

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Пункты утилизации новогодних деревьев открылись в России

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Что делать с одним из главных символов Нового года?

Традиционно в завершении новогодних праздников перед россиянами встает другой важный вопрос — как избавиться от елки. И, если часть граждан предпочитают действовать по старинке — просто отправить ее на мусорку, — то более продвинутые соотечественники нашли способ цивилизованной утилизации.

Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал, как правильно и с пользой расстаться с главным символом Нового года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС России советуют жителям не затягивать с избавлением от живых елок после окончания новогодних праздников. Пожароопасны не только живые деревья, но и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. При горении они выделяют токсичные вещества, которые могут навредить здоровью людей.

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