Умерла актриса Анна Страсберг, унаследовавшая состояние и платья Мэрилин Монро

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 31 0

Артистка ушла из жизни в 84 года.

Умерла актриса Анна Страсберг, унаследовавшая состояние и платья Мэрилин Монро

Фото: Getty Images / John Lamparski

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Умерла американо-венесуэльская актриса театра, кино и телевидения Анна Страсберг, унаследовавшая большую часть состояния легендарной Мерлин Монро. Как сообщает издание THR, знаменитость ушла из жизни 6 января 2023-го по естественным причинам. Ей было в 84 года.

Анна Страсберг родилась 16 апреля 1939-го в Венесуэле. Дебютировала на экранах в 1960-х, снявшись в ряде картин, таких как «Бежать от твоей жизни», «Крысиный патруль» и «Беспорядки в Сансет-Стрип». Вдова знаменитого тренера по актерскому мастерству Ли Страсберга, которому Мэрилин Монро завещала все свое состояние. Позже Страсберг женился на Анне, а после смерти она стала наследницей культовой киноактрисы.

Среди имущества, которое осталось артистке после ухода своего супруга, было и ее самое знаменитое платье, в котором Мэрилин Монро поздравляла с днем рождения президента США Джона Кеннеди. Многие памятные вещи были распроданы, а платье ушло с молотка за один миллион долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер легендарный музыкант группы Scorpions.

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