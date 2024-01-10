Умер легендарный музыкант группы Scorpions

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 55 0

Умер легендарный музыкант группы Scorpions Джеймс Коттак

Умер легендарный музыкант группы Scorpions

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04

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Ему был 61 год.

Умер легендарный музыкант группы Scorpions Джеймс Коттак. Он был барабанщиком в группе с 1996-го по 2016 годы. Об этом пишет иностранное издание TMZ.

Музыкант ушел из жизни в Луисвилле накануне, 9 января. Причина смерти не сообщается, но, по предварительной информации, это может быть связано со злоупотреблением алкоголя.

Барабанщик сменил на посту Германа Раребелла. Коллектив группы он покинул именно из-за нарастающих проблем с алкоголизмом. В 2022 году он сообщал в своих социальных сетях о том, что усиленно борется с зависимостью, но не может победить ее полностью.

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