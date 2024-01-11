«Пятая колонна»: разведке удалось узнать планы США на российских студентов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Глава СВР Нарышкин: США намерены втянуть стипендиатов для давления на Россию

«Пятая колонна»: разведке удалось узнать планы США на российских студентов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Вашингтон хочет «проработать» выпускников американских программ обмена в России. Чем это грозит?

США планируют оказать давление на выпускников американских программ обмена в России, чтобы создать «пятую колонну». Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«США работают над созданием „пятой колонны“ в России, намерены для этого активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Нарышкина, потенциальными целями Вашингтона могут стать более 80 тысяч человек — именно такое количество стипендиатов проходили образовательные и культурные программы США.

Предположительно, их будут собирать на тренингах в странах ближнего зарубежья с целью обучения «методам разжигания межнациональной и социальной вражды», после чего они будут втянуты в разные процессы в стране, в том числе борьбу с властью.

Глава СВР отметил, что таким образом США могут задействовать стипендиатов в санкционном давлении на Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦРУ планирует создать «Российскую республику».

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