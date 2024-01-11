Федерация хоккея Словакии прокомментировала слухи о желании сыграть с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Федерация хоккея Словакии заявила, что не планирует проводить матчи с Россией

Федерация хоккея Словакии прокомментировала слухи о желании сыграть с Россией

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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СМИ ранее сообщили, что стороны якобы ведут переговоры о проведении нескольких товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года.

Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о планах провести матчи с российской сборной. В организации были, мягко говоря, шокированы подобными слухами, назвав их выдумкой.

В федерации заявили, что в планах не было даже переговоров с российской стороной по этому вопросу. Ситуацию в организации назвали спекуляцией, направленной на раскол и без того политизированного общества.

Отмечается, что Словакия еще осенью прошлого года подготовила полный список соперников, с которыми будут проведены игры в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года. Всего запланировано восемь матчей с «привлекательными соперниками».

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила российскую и белорусскую сборную от участия в международных соревнованиях по хоккею после начала спецоперации на Украине. Отстранение продолжает действовать в сезоне 2023/24. Совет федерации ранее анонсировал, что обсуждение вопроса о допуске хоккеистов из РФ и Белоруссии до матчей начнется в марте 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже.

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