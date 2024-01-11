Гладков выступил на форуме «Россия» в день Белгородской области

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Мероприятия проходят под девизом «С нее начинается Родина».

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Сегодня на выставке-форуме «Россия» день Белгородской области. Он проходит под девизом «С нее начинается Родина».

О традициях, главных достижениях региона, о своих земляках — учителях, врачах, аграриях, металлургах, — которыми может гордиться страна, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Белгородчина стала родиной высокотехнологичного хозяйства, высокопродуктивного, одного из сильнейших в нашей стране. Мы даем стране четыре миллиона тонн зерна и последние годы бьет собственные рекорды. <…> Самые крупные компании страны занимаются добычей и разработкой в Белгородской области. Наша цель — развитие нашего региона, несмотря ни на какие сложности», — отметил чиновник.

А еще Белгородскую область называют лидером цифровой трансформации. Умные технологии помогают жителям решать каждодневные задачи.

Большое внимание в регионе занимает развитие спорта. Кстати, среди амбассадоров Белгородской области — немало чемпионов: на выставке гости могли пообщаться со Светланой Хоркиной и другими выдающими спортсменами.

Ранее 5-tv.ru писал, что день Костромской области прошел на выставке-форуме «Россия».

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