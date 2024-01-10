День Костромской области проходит на выставке-форуме «Россия»

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Гости ВДНХ могут узнать о богатых традициях региона, истории, культуре и промышленности.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Сегодня на масштабной выставке-форуме «Россия» проходит день Костромской области. Гости ВДНХ могут узнать о богатых традициях региона, истории, культуре и промышленности.

К ней — особое внимание: в первую очередь, Кострома — ювелирная столица страны. А лес — локомотив местной экономики, что отражено даже в экспозиции региона. Здесь же гости могут увидеть кулинарное шоу от шефов, попробовать зеленые щи и знаменитый сыр.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти миллион человек провели первые дни нового 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Посетителей выставки в праздничные дни встречали 18 национальных Дедов Морозов и самые узнаваемые герои любимых мультфильмов.

Гостей угощали теплым чаем, а также предлагали принять участие в различных мастер-классах по созданию сувениров и вещей для дома.

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