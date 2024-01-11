Песков отреагировал на поддержку администрацией США конфискации активов России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 143 0

Песков: США не уведомляли РФ о конфискации активов, каналов связи почти нет

Песков отреагировал на поддержку администрацией США конфискации активов России

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Кремле заметили, что каналов связи с американской стороной практически не осталось.

Администрация президента США официально не уведомляла Россию о конфискации ее замороженных активов. Об этом рассказал РИА Новости пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о поддержке американской стороной конфискации активов РФ. По его словам, Вашингтон не уведомлял о своем решении Москву. В целом, заметил он, между странами почти отсутствуют каналы связи.

«Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — добавил Песков.

Российские активы оказались заморожены за границей после начала спецоперации на Украине. Западные страны на протяжении почти двух лет решают, как конфисковать их и применить в собственных целях, в том числе для оказания давления на РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом поддержал законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму порядка 300 миллиардов долларов.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
С сети пивных Александра Розенбаума взыскали около 375 тысяч рублей
15:21
Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный
15:14
Суд ООН начал слушания по делу ЮАР против Израиля о геноциде в Газе
15:01
«Лучше будет»: какие заявления сделал Путин в Хабаровском крае
14:53
Передумали? В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
14:50
«Это тяжелая утрата»: Александр Бастрыкин вспомнил главные роли Юрия Соломина

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса