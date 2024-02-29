«Отдаю часть себя»: какую роль занимают семейные ценности в жизни знаменитостей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 27 0

Знаменитости порассуждали о важности семейных ценностей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семья — фундамент, от которого зависит судьба человека.

Семейные ценности занимают ключевую роль в жизни человека, однако в погоне за карьерными достижениями многие часто об этом забывают. О важности семьи, в которой рождаешься и которую создаешь сам, селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на ежегодной премии «Мама — Ангел на Земле».

Как поется в известной детской песне, мама — первое слово, главное слово в нашей судьбе. Именно матери в большинстве случаев придают своим детям силы и энергию в трудные для них моменты, а также поддерживают их несмотря ни на что. Материнская любовь незаменима, чиста и абсолютна.

«Если говорить конкретно о маме, то она, конечно, великая женщина — моя мама Надежда Ивановна, и я сейчас четко осознаю, сколько она для меня сделала, для того, кто я есть и где я нахожусь в этой жизни. Я думаю, большая часть того, что у меня сегодня есть, благодаря маме. Она меня направляла, она в меня верила, она во мне что-то разглядела», — убежден финалист телевизионного проекта «Фабрика Звезд-4» Антон Зацепин.

Анжелика Агурбаш является не только многодетной мамой, но и востребованной артисткой и бизнесвумен — у певицы есть собственный Центр Творческого развития, где ей приходится с особой любовью присматривать за своими подопечными.

«У меня более 100 творческих детей, с которыми я занимаюсь и отдаю им часть себя, своей жизни, своего времени! Сегодня мы будем петь для наших мам, потому что сегодня наши воспитанники тоже пришли с родителями, со своими мамочками. И сегодня мы будем петь для наших мам!» — воскликнула Агурбаш.

Для музыканта и композитора Паскаля (настоящее имя Павел Петрович Титов. — Прим. ред.) особенно важно проводить время со своей семьей.

«Мне, слава Богу, повезло. Моя семья работает со мной. Знаете, как у Сосо Павлиашвили. Но кроме детей. А с женой мы ездим на гастроли», — поделился артист.

Особо деятельные мамы были отмечены премией «Мама — Ангел на Земле», всего было предусмотрено 16 номинаций. 

Ранее 5-tv.ru писал, как знаменитости справлялись с буллингом в школе.

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«Отдаю часть себя»: какую роль занимают семейные ценности в жизни знаменитостей

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