Путин объявил о запуске сайта о заповедных территориях в России

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который будет рассказывать о деятельности российских заповедных территорий. Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Хабаровск.

Новость приурочена ко Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января. Путин поздравил с праздником всех, кто занят в этом деле.

«У нас очень много накопилось и видео- и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия является самой большой в мире страной, в которой 13% территорий находятся под системой государственной защиты. Работа Москвы в этом плане полностью выведена на госуровень, подчеркнул президент. Власти на протяжении многих десятилетий системно занимаются заповедниками. Первый из них, кстати, Баргузинский, был создан в 1917 году на Дальнем Востоке.

«С тех времен, постепенно, и в СССР, и в современной России государство постоянно занимается охраной природы, флоры и фауны», — заявил Владимир Владимирович.

Сегодня, 11 января, Путин прилетел в рамках рабочего визита в Хабаровск. Там он встретился с дальневосточными предпринимателями, с которыми обсудил экономику и возможности для бизнеса. В том числе поднимались вопросы о высокой ставке ЦБ, ценах на куриные яйца, а также росте пошлины на ввоз в РФ рыбы. Обсуждалось и развитие беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка. В голосовании участвовали почти 400 тысяч москвичей.