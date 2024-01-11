Никогда так не делайте: почему категорически нельзя плевать в глаз при ячмене

Старинный метод избавления от недуга может по-настоящему навредить здоровью.

Ячмень — это гнойное воспаление главного века, которое носит инфекционный характер и проявляется в виде зудящей красной припухлости. Предки считали, что это — признак сглаза, от которого можно избавиться, плюнув на пострадавшее место.

Однако подобные методы несут в себе настоящую опасность. Издание aif.ru пишет со ссылкой на Mail.ru, что они могут только усугубить течение болезни. Дело в том, что в полости рта человека присутствует большое количество разного рода бактерий, грибков и простейших вирусов.

«По сути, ячмень — это бактериальная инфекция, вызванная золотистым стафилококком. Так каким образом плевок, содержащий патогенную флору от бактерий до вирусов, поможет в лечении бактериальной инфекции? Он скорее ее усугубит. Ячмени могут осложняться разлитым воспалением, переходящим во флегмону орбиты», — говорит врач-офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская.

Кстати, еще один популярный метод в виде нагревания ячменя отваренным яйцом тоже не работает. Более того, это может вызвать прорыв гноя и воспаление уже на орбите глаза. Для лечения лучше применять антибактериальную и противовоспалительную терапии, которые должен назначить специалист.

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