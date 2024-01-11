«Я пыталась его спасти»: бывшая жена Серова скандально рассталась со вторым мужем

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 143 0

Бывшая жена Серова рассталась со вторым мужем из-за его алкогольной зависимости

«Я пыталась его спасти»: бывшая жена Серова скандально рассталась со вторым мужем

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Экс-супруга Серова Елена Стебенева вновь не может похвастаться идеальной семейной жизнью.

Бывшая и единственная жена исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова выгнала второго мужа из дома. Супруги скандалят не первый раз, недавно Елене пришлось вызывать полицию. Она устала бороться с алкогольной зависимостью возлюбленного Максима. Елена также призналась, что способствует саморазрушению мужа, так как чувствует себя созависимой.

В своем блоге бывшая жена Серова откровенно рассказала, что Максим должен, столкнувшись с действительностью, без ее помощи и опеки увидеть свое падение в бездну. Елена очень любит мужа, но терпеть больше не может. Мастер спорта по акробатической гимнастике уверена, что сделала правильный шаг, выгнав супруга, так как хочет просто спокойно пожить.

Александр Серов, с которым женщина прожила почти двадцать лет в браке отметил, что не знал о семейных проблемах бывшей жены. Но думает, что Елена на эмоциях поторопилась разрывать брак со вторым мужем.

Нет худа без добра. На фоне печального события в браке бывшая супруга Серова восстановила отношения со своей дочерью Мишель от первого брака. Сейчас мама и дочь поддерживают друг друга и обещают больше не выносить на публику трудности их взаимоотношений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как экс-жена Серова сдала полиции буйного мужа.

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