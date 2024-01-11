Никто не равнодушен: регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Российские регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»

Никто не равнодушен: регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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На ВДНХ прошла акция в поддержку жителей Белгородской области.

На ВДНХ в День Белгородской области представители регионов и посетители выставки поддержали жителей Белгорода тюльпанами и открытками в форме сердца. Тюльпаны выбраны не случайно. Это символ любви и счастья, как сообщает пресс-служба выставки-форума «Россия».

«В День Белгородской области мы предлагаем экспонентам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», — сообщила представитель АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

В открытках гости пишут слова поддержки и опускают их в специальные тубы, а волонтеры во всех павильонах раздают цветы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил собравшихся людей и президента Владимира Путина, который оперативно помогает пострадавшему Белгороду. Власти готовы на все, чтобы быстрее приблизиться к победе.

Стенды всех представителей преобразились. Теперь на них сверкает надпись: «Белгород, наши сердца — с вами!».

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля совершенно бесплатно. Форум уже посетило почти четыре миллиона человек. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, как Гладков выступил на форуме «Россия» в день Белгородской области.

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